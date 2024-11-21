$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Бюджетный комитет Госдумы одобрил инициативу изменить расчет Urals для налогов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой предлагается скорректировать порядок расчета показателя цены нефти для налогов.

Бюджетный комитет Госдумы одобрил инициативу изменить расчет Urals для налогов
© ТАСС

Ранее ТАСС со ссылкой на копию документа с инициативами сообщал, что Минфин предложил расчет показателя цены нефти для налогов определять как сумму средневзвешенной цены нефти котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и значения цены ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22.

Россия сейчас при расчете нефтяных налогов применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы (условная стоимость - $2).

В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласно которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год. Позднее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что этот индикатор вообще не будет использоваться.

Экономика
Алексей Сазанов
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
Госдума