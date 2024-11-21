Бюджетный комитет Госдумы одобрил инициативу изменить расчет Urals для налогов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой предлагается скорректировать порядок расчета показателя цены нефти для налогов.

Ранее ТАСС со ссылкой на копию документа с инициативами сообщал, что Минфин предложил расчет показателя цены нефти для налогов определять как сумму средневзвешенной цены нефти котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и значения цены ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22.

Россия сейчас при расчете нефтяных налогов применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы (условная стоимость - $2).

В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласно которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год. Позднее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что этот индикатор вообще не будет использоваться.