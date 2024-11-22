Американский инвестор захотел купить взорванный «Северный поток-2»

Американский инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток — 2», если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо финансиста минфину.

Линч, который предпочитает оставаться в тени, провел 20 лет, занимаясь бизнесом в Москве, отмечает газета.

Он заявил американским чиновникам и законодателям, что американское владение трубопроводом даст рычаг в любых мирных переговорах с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине и послужить долгосрочным интересам США.

По его мнению, владение этим трубопроводом является уникальной возможностью для США и Европы контролировать энергоснабжение континента до конца эры ископаемого топлива.

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Инвестор из Майами запросил у минфина в феврале 2024 года разрешение, которое позволило бы ему вести переговоры о покупке «Северного потока» с лицами, находящимися под санкциями США.

В июне суд в Швейцарии продлил процедуру банкротства оператора газопровода Nord Stream 2 AG до января 2025 года.