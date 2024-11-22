Курс биткойна снова обновил исторический максимум
Курс биткойна снова обновил исторический максимум, превысив 99 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, который учитывает данные более чем 20 бирж.
Стоимость криптовалюты трижды превысила отметку в 99 тысяч долларов за последний час и сейчас находится на уровне 99 085 долларов за одну монету. Рыночная капитализация биткойна достигла 1,96 трлн долларов, а суточный объем торгов почти достиг 100 млрд долларов.
Напомним, что курс криптовалюты стал расти после прошедших в США президентских выборов. Так, 6 ноября ее цена составляла 76 тысяч долларов, а 21 ноября она достигла уже 98 тысяч долларов. СМИ сообщали, что биткойн дорожает на ожиданиях инвесторов, что победивший на выборах Дональд Трамп будет продвигать упрощение регулирования рынка криптовалют.