В России отметят Новый год с российским шампанским

В преддверии Нового года торговые сети существенно нарастили запасы шампанского. Об этом сообщают «Известия».

В частности, запасы игристых вин в сравнении с уровнями предыдущих лет увеличил ретейлер Metro. Он рассчитывает на три-четыре месяца активных продаж. В компании ожидают активный сезон. Там указали на увеличение покупательской активности в сегменте игристых вин и шампанского.

В пресс-службе X5 Group сообщили о формировании запасов игристых вин вполовину больше среднемесячного стока 2024-го перед сезоном высокого спроса. Текущие запасы на 30–35% превышают прошлогодние. В компании заявили о переключении покупательского спроса на такие напитки отечественного производителя. Наибольшим спросом пользуется продукция среднего ценового сегмента, отметили в фирме.

Ранее представительство МИД России во Владивостоке сообщило, что Korea Apples готовится к ввозу в Россию легких алкогольных напитков. Korea Apples - южнокорейская сельскохозяйственная корпорация. Как утверждается, старт поставок фруктового вина запланирован на 20 ноября. Ввоз будет осуществлен во Владивосток.