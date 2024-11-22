В России заявили о конце модели рынка труда, сложившейся в 90-х

Экономист и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что традиционная российская модель рынка труда, существующая с 1990-х, завершила свое существование под влиянием пандемии и цифровизации.

Аузан в интервью «РБК» высказал мнение, что российская модель рынка труда, сложившаяся в 1990-х годах, пришла к своему концу. Модель, которая сохраняла занятость за счет гибкости зарплат в кризисные периоды, больше не действует.

«[Раньше] людей не увольняли при трудностях, им опускали зарплату, платили за простой, и они были, ну, извините, почти как крепостные. <...> Все, больше нет русской модели рынка труда. <...> Она разрушилась», – подчеркнул Аузан.

По его словам, на изменения в модели повлияли пандемия коронавируса и цифровая трансформация. Эпидемия способствовала скорейшему освоению цифровых технологий, что привело к пересмотру подходов к удаленной занятости. Многие начали задаваться вопросом о необходимости возвращения на прежние рабочие места, предпочитая работать удаленно или заняться фрилансом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума о необходимости повышения производительности труда в условиях уникального состояния рынка труда и низкой безработицы около двух процентов, а также сообщалось, что рынок труда в России претерпевает значительные изменения.