Назван единственный фактор, который может побороть инфляцию

Расширение предложения – единственный способ понизить инфляцию в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экономистов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП).

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) лишь в ограниченной мере отражается на ценовой динамике, указали специалисты. По их словам, ускорение роста цен произошло в связи со «сдвигом в структуре производства» в 2022–2024 годах и связанной с ним разбалансировкой спроса и предложения.

В итоге власти могут либо добиться ценовой стабильности путем полной остановки экономического роста, либо смириться с темпами инфляции, превышающими ориентир (таргет) 4% на горизонте ближайших трех — пяти лет, отметили эксперты.

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Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил, что инфляция в России могла бы уменьшиться за счет рациональности граждан страны и бизнеса. Так, в данном случае требуется вести себя рационально, действовать в собственных интересах, отметил собеседник издания. По его словам, в целом можно сказать, что уже сейчас наблюдается такая тенденция.