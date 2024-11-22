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Стало известно, как будут маркировать импортный алкоголь в РФ

Законопроект, который предусматривает полный перенос на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ), одобрен правительством РФ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Минфина РФ.

Стало известно, как будут маркировать импортный алкоголь в РФ
© РИА Новости

Подчеркивается, что в настоящее время маркировку алкоголя должны осуществлять до ввоза в Россию. С 2021 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимого алкоголя на таможенных складах, он направлен на обеспечение возможности маркировки на территории РФ.

Эксперимент будет действовать до 2026 года. Согласно одобренному законопроекту, с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готовится к включению сладостей в эксперимент по маркировке. Речь идет о шоколаде, пирожных, конфетах, зефире, пастиле, печенье, желе, мармеладе, джемах, фруктовом и ореховом пюре и жевательной резинке.