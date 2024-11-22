Назван главный покупатель российского урана

За десять месяцев 2024 года Китай больше чем втрое нарастил закупки урана в России, и если так продолжится дальше, то по итогам года он станет главным покупателем этого российского ресурса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможню КНР.

Оказалось, что с января по сентябрь КНР потратила на российский обогащенный уран 849 миллионов долларов. Это превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 3,2 раза. В октябре же поставки выросли вдвое по сравнению с сентябрем — до 216 миллионов долларов.

Также закупки российского урана нарастила Южная Корея. На его приобретение в РФ она израсходовала 650 миллионов долларов, став вторым импортером данной продукции.

Ранее запрет на поставки российского урана в США назвали симметричным ответом на действия американских властей.

Цены на ядерное топливо обрушились

В начале ноября природный уран на бирже Comex подешевел на 14 процентов с начала года. Котировки упали до отметки в 78,2 доллара за фунт.