Запрет на экспорт бензина из России отменят досрочно, то есть еще до окончания 2024 года. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По словам вице-премьера, в настоящее время власти готовят соответствующие документы.

В середине августа сообщалось, что в РФ продлили ограничение на вывоз бензина до 31 декабря 2024 года. Данное решение приняли для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса.

В начале ноября Новак обратился к Минэнерго с просьбой проработать вопрос досрочного снятия запрета на экспорт бензина АИ-92 в случае, если по итогам анализа подтвердятся его излишки.

После этого министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что ведомством уже внесены в правительство предложения об отмене эмбарго на поставки бензина в целом.