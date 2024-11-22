Сийярто и Сорокин обсудили поставки газа после санкций США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным поставки газа в свете санкций США против Газпромбанка.

Их встреча состоялась в Стамбуле на полях международного форума по энергетике.