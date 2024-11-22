В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

Новый пакет антироссийских санкций США, который коснулся Газпромбанка, является угрозой для венгерской энергетики, потому что лишает Будапешт возможности платить за российский газ. На такую проблему пожаловался глава МИД Венгрии Петер Сийярто, «Коммерсантъ».

По его словам, юристы изучают последствия санкций, при необходимости «Газпром» получит консультации по дальнейшим поставкам. Сийярто назвал действия Минфина США осознанной попыткой поставить ряд европейских стран в затруднительное положение.

Газпромбанк стал ключевой организацией для оплаты российского газа весной 2022 года, когда президент России Владимир Путин поручил проводить все платежи в рублях. Следующие два с половиной года такой статус позволял организации избегать санкций, под которые попали все остальные крупнейшие российские банки.

Венгрия остается одним из крупнейших покупателей российских нефти и газа по трубопроводам в Евросоюзе, а также наиболее лояльным Москве членом объединения. В том числе республика неизменно выступает против помощи Украине и блокирует ряд европейских инициатив, предусматривающих финансирование Киева.

Ранее от закупки газа у «Газпрома» фактически отказалась Австрия. Несмотря на высокую долю российского газа в импорте, австрийская OMV через международный арбитраж добилась права взыскать с поставщика 230 миллионов евро, а также судебные издержки и проценты за недопоставку газа в 2022 году. В OMV признавали, что за этим решением последует остановка поставок, однако не стали отказываться от своих требований.