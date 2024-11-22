ЦБ установил официальные курсы валют на 23 ноября

Курс доллара вырос на 1,8963 рубля, составив 102,5761 рубля (100,6798 рубля на 22 ноября).

Курс евро поднялся на 1,3490 рубля и составил 107,4252 рубля (предыдущее значение 106,0762 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.