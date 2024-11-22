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Обвал рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 23 ноября

Курс доллара вырос на 1,8963 рубля, составив 102,5761 рубля (100,6798 рубля на 22 ноября).

ЦБ установил официальные курсы валют на 23 ноября
© globallookpress.com

Курс евро поднялся на 1,3490 рубля и составил 107,4252 рубля (предыдущее значение 106,0762 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.

Экономика
Богдан Зварич
Московская биржа