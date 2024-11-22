Цены на газ в Европе обновили годовой максимум

Биржевые цены на газ в Европе в моменте обновили годовой максимум, достигнув почти 540 долларов за тысячу кубометров. Пик был быстро пройден, котировки снизились до 512 долларов, но неоспоримый факт - с начала этой недели они явно закрепились на уровне выше 500 долларов за тысячу кубометров и опускаться ниже не хотят.

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Причиной очередного скачка цен стали опасения по поводу поставок российского газа из-за очередных санкций США. В этот раз против Газпромбанка, через который осуществляются все платежи за наш трубопроводный газ. Эта схема работает с 1 апреля 2022 года, после указа президента России о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. Ранее США несколько раз исключали из санкционных списков платежи в Газпромбанк за энергоносители, но теперь, видимо, решили использовать этот рычаг давления. Наш единственный экспортер трубопроводного газа - "Газпром", в случае неполучения рублевых платежей, автоматически прекращает поставки. Так еще в 2022 году произошло с Болгарией.

Неделю назад "Газпром" прекратил прокачку газа в Австрию. Причиной стало решение австрийской OMV зачесть в счет действующего контракта с российской компанией 230 млн евро, которые ОMV выиграла у "Газпрома" в арбитражном суде. Именно это стало причиной первого в ноябре скачка цен на газ в Европе. Но если под санкциями США окажется Газпромбанк, то под ударом окажутся поставки во все страны Евросоюза.

При этом все эти события лишь ярко показывают нестабильность энергетического рынка Европы, которому последние два года очень везло с погодой зимой. Причем последние год, несмотря на снижение, цены на газ в Европе все равно оставались аномальными - в два с лишним раза выше, чем в период 2015-2020 годов. После двух достаточно теплых зим Европа сумела сделать рекордные запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) и заявить, что больше не зависит от российских энергоресурсов. Но холода в этом году начались уже в октябре. Отбор газа из ПХГ сейчас рекордный. И даже в Bloomberg сделан прогноз, что к весне в ПХГ останется меньше 50% газа, а в случае очень холодной зимы - около 35%, которые потом придется восполнять (весной 2024 года в ПХГ оставалось более 60% неиспользованного газа). Если же прервутся поставки из России, ЕС ждет настоящий дефицит газа и еще больший взлет цен на него.

Ситуацию усугубляет слабый ветер, из-за чего снизилась доля ветровой генерации, а значит нужно больше газа, а также повышенный спрос на сжиженный природный газ в Азии, которые оттягивают на себя поставки экспортеров. Европейцам приходится фактически перебивать азиатские цены, то есть предлагать за газ больше.

То есть главный вопрос: остановится ли торговля российским газом, которая сейчас осуществляется в рамках схемы "газ за рубли" как раз через Газпромбанк?

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, не остановится. Эксперт напомнил о лицензии, которая выдаётся на операции с российскими банками, если те касаются энергоносителей. Сейчас покупатели российского газа направят просьбу разъяснить ситуацию в американский минфин. Но участников европейского рынка эта ситуация, конечно, напугает, считает эксперт.

Такие лицензии уже не раз выдавались не только в отношении операций по оплате российского трубопроводного газа. Аналогичные разрешения получала и опять получила Япония, покупающая СПГ с проекта "Сахалин-2". Как сообщает ТАСС, санкции США в отношении Газпромбанка не будут распространяться на японские компании, участвующие в проекте "Сахалин-2", и не окажут никакого влияния на их деятельность. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. Отсрочка дана до 28 июня 2025 года, но с большой долей вероятности будет пролонгирована.