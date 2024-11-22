Нефть, золото и биткоин отреагировали на заявления Путина об «Орешнике»

Стоимость нефти, золота и биткоина начали расти после заявления президента России Владимира Путина о том, что комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

К этому часу нефть марки WTI показала рост в 1,61%, достигнув 71,23 долларов за баррель. Brent подорожала на 1,28% до 75,18 долларов за баррель. Стоимость золота выросла на 1,39% до 2736 за унцию.

Также снова вырос биткоин. Криптовалюта побила свой исторический максимум преодолев отметку в 99 тысяч долларов. За сутки прирост составил 1,92%.

Предполагается, что рост цен на нефть, золото и биткоин спровоцировало заявление Путина, которое он ранее сделал на совещании с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных вооружений. В частности, он заявил, что комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе.