В Италии сообщили, что в стране все меньше бизнеса, который вернулся бы в РФ

Журналист из Италии Джорджо Бьянки в разговоре с РИА Новости сообщил, что в его стране национально ориентированного бизнеса, который заинтересован в восстановлении дружественных отношений с Россией, становится все меньше

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Он отметил, что такая тенденция наблюдается из-за того, что в Италии и других странах Европы все меньше предпринимателей, которые хотят работать у себя на родине. По его словам, многие действующие в Италии предприятия либо изначально иностранные, либо изначально итальянские, но поглощенные иностранными компаниями.

Тем временем две трети опрошенных россиян заметили существенный рост числа отечественных брендов в ассортименте торговых площадок. Аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру в рамках Бизнес-конференции для строительных и производственных компаний исследовали спрос и отношение россиян к товарам отечественного производства.

Абсолютное большинство (85%) участников онлайн-опроса от организаторов бизнес-конференции признались, что испытывают гордость за отечественного производителя.