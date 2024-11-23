Поставки из России в Европу достигли максимума за полгода

Россия в сентябре поставила в Европейский союз товаров более чем на €3 млрд. Это самый большой показатель за последние полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Так, экспорт российской продукции на европейский рынок по итогам первого месяца осени достиг €3,1 млрд, что почти на 20% превышает показатель августа.

Поставки из стран Евросоюза в Россию за период тоже увеличились, однако менее значительно — на 5% месяц к месяцу и составили €2,6 млрд.

В результате двусторонний товарооборот вырос до €5,7 млрд по сравнению с €5,1 млрд в августе. Тем не менее показатель все еще находится вблизи уровня конца 1990-х.

По итогам трех кварталов объем торговли между Россией и ЕС составил порядка €50,7 млрд.