Контракт Молдавии с «Газпромом», заключенный президентом Майей Санду, уничтожил экономику страны. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

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Он считает, что данный контракт стал причиной резкого роста цен на газ, а также привел к экономическому кризису в стране. При этом, как указал Филат, Санду перекладывает на отдельных чиновников ответственность за неудачи во взаимодействии с «Газпромом», снимая вину с себя.

«Контракт был подписан на условиях Майи Санду и все медийные зондеркоманды власти объявили его отличным. Уже потом все поняли, что именно этот контракт убил остатки молдавской экономики, а Андрей Спыну стал символом обнищания молдавского народа. Почему-то именно Спыну, а не Майя Санду»

Владимир Филат бывший премьер-министр Молдавии

Также лидер ЛДПМ предполагает, что в подобной ситуации могут оказаться премьер-министр Молдавии Дорин Речан и министр энергетики Виктор Парликов. Он указал, что 25 ноября Парликов отправляется на переговоры с «Газпромом», а Речан делает противоречивые заявления о восстановлении денежных переводов между Молдавией и РФ, которые власти сами заблокировали.

«Санду молчит. Вопрос в том, кто станет следующим Андреем Спыну — новой фигурой, которую власть принесет в жертву ради сохранения репутации», — подытожил Филат.

Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам до конца года

Ранее в ноябре Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам газа, не дожидаясь 31 декабря. Как заявил Виктор Парликов, если холдинг до 2025 года не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину.

«У "Газпрома" есть контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — сказал министр.

Парликов добавил, что направил в российскую компанию письмо, в котором указал варианты решений на случай приостановки украинского транзита, однако ответа пока не получил.

Стояногло призвал закупать газ в России в интересах граждан

Тем временем кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло призвал закупать газ в России в интересах граждан. Он считает, что Санду и правящая «Партия действия и солидарности» обрекли граждан на нищету отказом от сотрудничества с Россией в закупке газа.

Цены на газ и на электроэнергию больно ударили по всей стране, оставив жителей Молдовы без денег, а пожилых людей обрекли на нищету Александр Стояногло бывший генеральный прокурор Молдавии

По его словам, не имеет значения, какая страна поставляет газ. Важно, чтобы он был по доступной цене как для граждан, так и для экономических агентов.

«А самые дешевые источники газа сегодня в Российской Федерации», — заключил Стояногло.

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что в случае прекращения действия договора на транзит российского газа через территорию Украины Молдавия может столкнуться с энергетическим кризисом предстоящей зимой, которая рискует стать для граждан этой страны тяжелой.

Санду назвала проблемой «Газпрома» отказ признать аудит долга Молдавии

Ранее Санду заявила, что нежелание руководства «Газпрома» признать результаты проведенного аудита исторического газового долга Молдавии является непосредственной проблемой самого российского концерна. Она подчеркнула, что проведенная экспертиза долговых обязательств является достоверной и базировалась на имеющихся доказательствах.

Лидер "Нашей партии" заявил, что Санду скрывала переговоры с "Газпромом"

Требование погасить историческую задолженность было главным условием переподписания долгосрочного контракта между «Газпромом» и «Молдовагаз».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что выдвинутые Кишиневом условия не отвечают интересам Москвы и не предполагают финансовую выгоду для «Газпрома». Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, и стороны могут рассмотреть разные подходы к разрешению конфликта, однако при условии выплаты Молдавией долгов перед Россией. А Алексей Гривач назвал нечистоплотной позицию властей Молдавии в вопросах погашения долга перед «Газпромом».

При этом буквально в начале октября Виктор Парликов заявил, что Молдавия больше не будет закупать топливо у «Газпрома» из-за наличия на европейском энергетическом рынке альтернативных поставщиков, готовых предложить Кишиневу более выгодные цены за поставки газа.