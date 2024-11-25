Для цифрового рубля может появиться отдельное приложение

Банк России готов обсуждать создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем, пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ ЦБ на предложение Ассоциации банков России (АБР). В пресс-службе ЦБ подтвердили, что регулятор готов рассмотреть разные инициативы рынка, в том числе возможность разработки такого приложения.

В своем письме к ЦБ в начале сентября АБР писала, что средние и малые банки обеспокоены высокой стоимостью инфраструктурных доработок для использования цифрового рубля: они оцениваются в примерно 85-150 млн рублей. А так как цифровой рубль планируется сделать обязательным для внедрения во все банки, средние и малые игроки столкнутся с расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса», указывалось в письме.

Поэтому ассоциация предлагает разработать единое приложение для цифрового рубля по аналогии с «СБПэй» и предусмотреть создание удостоверяющих центров на стороне Банка России или единого оператора или платформы. Такой подход позволит банкам присоединиться к единой платформе и значительно сократит их финансовые и трудовые ресурсы на создание инфраструктурных компонентов, считают в АБР.

В ответном письме ЦБ поддержал предложения АБР, отметив, что готов проработать вопросы «по созданию мобильного приложения и оптимизации архитектуры внедрения цифрового рубля, в том числе реализацию единого подчиненного удостоверяющего центра на стороне Банка России или на стороне единого оператора».

Также регулятор сообщил, что для встраивания в мобильное приложение самих банков разработал специализированное ПО, предназначенное для осуществления криптографических преобразований при операциях с цифровым рублем. Это ПО будет предоставляться для использования участникам платформы цифрового рубля на безвозмездной основе, что сократит их затраты и обеспечит доступность функционала новой формы нацвалюты в банковских приложениях.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Идею создать свою цифровую валюту (ЦВЦБ) российский Центробанк оформил в 2020 году, выпустив сначала доклад для общественных консультаций, а затем на его основе и концепцию цифрового рубля. Одной из задач цифрового рубля является сотрудничество со странами, которые также будут запускать национальную цифровую валюту, в частности с государствами ЕАЭС и СНГ, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Закон о внедрении цифрового рубля в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной начал свою работу с 1 августа 2023 года. Массовое использование цифрового рубля запланировано на вторую половину 2025 года, для этого до 1 июля все крупнейшие российские банки должны будут подготовить свою инфраструктуру.