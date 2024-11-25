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Каким будет курс рубля с 1 декабря

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, каким будет курс рубля со следующего месяца. В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что ноябрьский налоговый период поддержит рубль.

Каким будет курс рубля с 1 декабря
© ТАСС

Снижения курса доллара ниже 100 рублей ожидает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете Государственной думы по экономической политике Валерий Тумин.

По словам руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александра Шнейдермана, на рубль давит обострение геополитических факторов и усиливающиеся позиции доллара на международном валютном рынке. Он считает, что на следующей неделе доллар окажется в вероятном диапазоне 102–106 рублей.

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В компании BitRiver прогнозируют сохранение рисков дальнейшего ослабления рубля в связи с отсутствием фундаментальных факторов для устойчивого укрепления.

«Торговый диапазон для доллара прогнозируется в пределах 97,00–107,50 рубля. Трехзначные значения доллара становятся новой реальностью», — добавили в фирме.

19 ноября Банк России поднял официальный курс доллара выше 100 рублей. Валюта достигла этой отметки впервые с 10 октября 2023 года.

Экономика
Михаил Зельцер
Альфа-Форекс
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