Ослабление российской валюты, ускорившееся перед выходными на фоне новых санкций США, продолжилось и в понедельник — на форексе курс доллара превысил 104 рубля, евро поднялся выше 109 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала американская валюта стоила 104,15 рубля за единицу, европейская — 109,28 рубля.

Возможность дефолта в России оценили

Рубль и долларовый индекс Мосбиржи (РТС) завершили прошлую неделю на минимумах с марта 2022 года (официальный курс 102,58 рубля за доллар).