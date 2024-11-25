Стало известно, как выросла стоимость закупок российского СПГ для ЕС

Стоимость закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза (ЕС) выросла на 150% за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ.

Об этом говорится в публикации Евростата.

"В третьем квартале 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России был на 2% выше, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период увеличилась на 150%", - говорится в материале.

Доля России в импорте СПГ в ЕС в третьем квартале 2024 года выросла до 20%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (35%).

В третьем квартале объем импорта трубопроводного газа из России был на 54% ниже, чем в первом квартале 2021 года. Однако из-за роста цен его стоимость за этот период снизилась всего на 10%. За последние три квартала поставки природного газа из России в ЕС увеличились, и сейчас их доля (20%) близка к показателю третьего квартала 2022 года (22%).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные расчеты сообщал, что Евросоюз в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные с февраля 2023 года 840 млн евро. Импорт СПГ из России в стоимостном выражении стал самым большим с апреля 2024 года. Лидерами по закупкам газа по трубе из РФ стали Италия, Венгрия, Греция и Словакия. Всего за январь - сентябрь 2024 года Евросоюз заплатил за российский трубопроводный газ 5,4 млрд евро, за СПГ - 4,9 млрд евро.