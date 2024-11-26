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В Госдуме предупредили россиян об опасности резкого снижения ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) может спровоцировать скачок потребительских цен в России. Об этом риске предупредил россиян член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Его слова приводит «Газета.Ru».

В Госдуме предупредили об опасности резкого снижения ключевой ставки
© globallookpress.com

Как пояснил эксперт, стремительное снижение ключевой ставки на 5-10 процентных пунктов (п.п.), до 11-16 процентов годовых, спровоцирует «немедленный» скачок цен во всех сегментах российской экономики и разгонит в еще большей степени инфляцию, «так как предложение не будет успевать за спросом». С учетом этого регулятор вряд ли решится стремительно снизить ставку в 2025 году, предположил эксперт.

Более реалистичным сценарием, по словам Тумина, станет умеренное ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ. Повторения истории 2022 года, когда руководство регулятора всего за полгода снизило ключевую ставку с 20 до 8 процентов, не будет, утверждает эксперт. Согласно его прогнозу, ЦБ перейдет к ослаблению ДКП в первой половине 2025 года, к тому времени ставка не опустится ниже 17 процентов. По итогам же всего года ставка может снизиться на 5-6 п.п. в сравнении с нынешним уровнем.

По итогам октябрьского заседания совет директоров регулятора поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Руководство ЦБ объяснило свое решение в первую очередь возросшим инфляционным давлением на российскую экономику. Согласно обновленному прогнозу регулятора, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2024 года составят 8-8,5 процента. На фоне же сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения, а также острой нехватки квалифицированных кадров на российском рынке труда, переходить к постепенному ослаблению ДКП пока рано, считают в ЦБ.

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