В Госдуме предупредили об опасности резкого снижения ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) может спровоцировать скачок потребительских цен в России. Об этом риске предупредил россиян член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Как пояснил эксперт, стремительное снижение ключевой ставки на 5-10 процентных пунктов (п.п.), до 11-16 процентов годовых, спровоцирует «немедленный» скачок цен во всех сегментах российской экономики и разгонит в еще большей степени инфляцию, «так как предложение не будет успевать за спросом». С учетом этого регулятор вряд ли решится стремительно снизить ставку в 2025 году, предположил эксперт.

Более реалистичным сценарием, по словам Тумина, станет умеренное ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ. Повторения истории 2022 года, когда руководство регулятора всего за полгода снизило ключевую ставку с 20 до 8 процентов, не будет, утверждает эксперт. Согласно его прогнозу, ЦБ перейдет к ослаблению ДКП в первой половине 2025 года, к тому времени ставка не опустится ниже 17 процентов. По итогам же всего года ставка может снизиться на 5-6 п.п. в сравнении с нынешним уровнем.

По итогам октябрьского заседания совет директоров регулятора поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Руководство ЦБ объяснило свое решение в первую очередь возросшим инфляционным давлением на российскую экономику. Согласно обновленному прогнозу регулятора, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2024 года составят 8-8,5 процента. На фоне же сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения, а также острой нехватки квалифицированных кадров на российском рынке труда, переходить к постепенному ослаблению ДКП пока рано, считают в ЦБ.