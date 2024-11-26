В Госдуме предупредили об опасности резкого снижения ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки повлекло бы за собой незамедлительный рост цен. С таким заявлением выступил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Государственной думы по экономической политике Валерий Тумин, передает «Газета.Ru».

Цены резко повысятся при снижении ключевой ставки на 5%-10%, отметил собеседник издания. Он выразил уверенность в том, что Банк России не станет понижать ставку подобным образом в следующем году из-за ожидаемых последствий. При таком раскладе событий предложение не успевало бы за спросом, считает эксперт.

Ожидать повторения ситуации 2022 года не стоит, подчеркнул специалист. Напомним, что тогда за полгода ставка упала с 20% до 8%.

Как заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мнение, что рост ключевой ставки Банка России разгоняет инфляцию в стране, - глубокое заблуждение. Отношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет в среднем не превышала 5%, указала она.