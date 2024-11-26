Мигрантов перестала впечатлять зарплата в России
Резкое падение курса рубля ускорило отток мигрантов из России, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов.
Его слова приводит газета «Ведомости».
«Отток иностранных рабочих из России происходит в том числе из-за ослабления рубля, так как это снижает привлекательность зарплат для них», — пояснил депутат.
За последние три месяца нацвалюта потеряла почти 20%. Накануне курс доллара превысил 104 рубля, евро — 109 рублей.
Одной из сфер, столкнувшихся с серьезной нехваткой рабочей силы из-за оттока мигрантов, стало строительство. На сегодняшний день дефицит кадров в этой области оценивается в 300 тыс. человек. Работодатели в условиях жесткой конкуренции за специалистов стали предлагать более выгодные условия труда. В результате строители и рабочие обогнали IT-специалистов по темпам роста зарплат.