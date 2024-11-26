Британия пригрозила Трампу пошлинами на товары из США

Великобритания намерена вернуть тарифы на ввоз ряда американских товаров, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины на весь зарубежный импорт. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, Лондон может немедленно принять ответные меры, если Трамп выполнит предвыборное обещание ввести пошлины на весь зарубежный импорт в размере 10-20%.

Отмечается, британские тарифы могут затронуть знаковые для США товары, включая мотоциклы Harley-Davidson, джинсы фирмы Levi's и бурбон. Однако британский чиновник сообщил газете, что до инаугурации Трампа "рано комментировать гипотетические политические позиции".

По словам неназванного министра британского кабинета, потенциальные американские пошлины "очень велики" для Лондона. Он отметил, что "торговля составляет лишь около 10% от американского ВВП, в то время как у Британии этот показатель достигает порядка 30%". Вместе с тем источник подчеркнул, что, если Трамп начнет вводить меры, британское правительство "предпочтет заключить сделку, а не предпринимать ответные действия, как это было в прошлый раз".

В 2018 году занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импортную продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества и ответную реакцию ряда европейских стран, в том числе Великобритании. Тереза Мэй, бывшая тогда британским премьером, назвала эти меры неоправданными.

В 2022 году Соединенные Штаты согласились частично отменить пошлины на британские сталь и алюминий, Великобритания в свою очередь отменила тарифы в отношении ряда американских товаров, включая виски, джинсы и мотоциклы.

В октябре Трамп во время предвыборной кампании заявил, что намерен значительно повысить пошлины на импорт в случае победы на ноябрьских выборах президента. В предвыборной программе он предлагал ввести 10-процентные пошлины на ввоз любых товаров, при этом импорт из Китая будет облагаться 60-процентными тарифами, а произведенные за пределами США автомобили - 100-процентными.