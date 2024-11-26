Силуанов прокомментировал ослабление рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что для экспортеров валютный курс важнее ключевой ставки и назвал текущий курс "способствующим экспортерам".

Об этом он заявил на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета "Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку".