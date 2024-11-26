Силуанов прокомментировал ослабление рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что для экспортеров валютный курс важнее ключевой ставки и назвал текущий курс "способствующим экспортерам".
Об этом он заявил на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета "Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку".
"Есть инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает в нынешних сложных для привлечения кредитных ресурсов условиях экспорт поддержать. Ну и самое-то главное, курс для экспорта важнее ставки. Я не говорю, что курс хороший или плохой. Сегодня курс для экспортеров очень, очень даже способствующий экспорту", - сказал Силуанов.