Правительство расширило список товаров для стабилизации цен

Пресс-служба правительства РФ сообщила о расширении перечня товаров для заключения соглашений в целях стабилизации цен. Соответствующей информацией она поделилась в официальном Telegram-канале.

© РИА Новости

Так, теперь у регионов появится возможность заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для людей товары.

Благодаря принятым мерам можно будет поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.

Ранее «Известия» сообщили, что власти РФ могут приступить к проверке обоснованности ценообразования картофеля в торговых сетях. С такой инициативой обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По словам депутата, избиратели не понимают причин столь резкого повышения стоимости картофеля.