Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что несмотря на рост цен, Россия сохраняет самые доступные в мире продукты питания по паритету покупательной способности, и занимает третье место по поставкам продовольствия в натуральном выражении.

Лут заявила, что Россия, несмотря на текущую ситуацию с ростом цен на продукты, обладает самым доступным продовольствием в мире. Об этом она сказала на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку», сообщает ТАСС.

Лут отметила, что доступность продуктов питания в стране обеспечивается за счет паритета покупательной способности. По ее словам, Россия способна не только накормить себя, но и имеет значительный потенциал экспорта в другие страны благодаря конкуренции.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия занимает третье место в мире по объему поставок продовольствия в натуральном выражении и гипотетически может стать второй, а затем и первой, если сумеет эффективно применить современные технологии.

В октябре вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью каналу «Россия-24» отметил, что Россия планирует поставить на зарубежные рынки более 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции в текущем году. В 2023 году объем экспорта российской продукции АПК составил 43,5 млрд долларов при экспорте более 100 млн тонн продовольствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году российские аграрии собрали 1,1 млн тонн риса, ожидается новый рекорд урожая этой культуры.

Кроме того российские аграрии завершили обмолот зерновых культур, собрав более 128 млн тонн зерна.

Между тем министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что предпочитает пастилу вместо хлеба, называя ее знаковым продуктом, о котором должен узнать весь мир.