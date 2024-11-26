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К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста

Рост курса доллара до 110 рублей и выше приведет к изменению текущих валютных интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала, сказал главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста
© ТАСС

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 ноября 2024 года, составляет 103,7908 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

«В этих условиях, если российская валюта ослабнет до уровня 110 рублей за доллар и выше в ближайшее время, это приведет к изменению текущих интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала. У Банка России всегда есть возможность проводить покупки или продажи валюты от своего имени для снижения излишней волатильности и обеспечения финстабильности», — сказал Кузьмин РИА Новости.

Триггером, по мнению эксперта, будут изменения курса в процентах за короткий период — внутри дня, нескольких дней. Сейчас лимит Центробанка по валютному свопу составляет 10 млрд юаней в день, однако его, вероятно, изменят.

«Правительство же будет менять нормативы по репатриации выручки, или Банк России будет изменять объемы интервенций, связанных, например, с бюджетным правилом, если рубль ослабнет значительно, а курс уйдет до 110 рублей за доллар», — заключил экономист.

Ситуацию усложнили новые санкции, введенные против российских банков, — под них попал и Газпромбанк, а также ограничения на СПФС. При этом Кузьмин считает, что для достижения долларом уровня 120 рублей и юанем — 23 рублей потребуется дополнительный шок, например значимое падение нефтяных цен.

Экономика
Богдан Зварич
Олег Кузьмин
Банк России
Ренессанс Капитал
Газпромбанк
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