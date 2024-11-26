К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста

Рост курса доллара до 110 рублей и выше приведет к изменению текущих валютных интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала, сказал главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 ноября 2024 года, составляет 103,7908 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

«В этих условиях, если российская валюта ослабнет до уровня 110 рублей за доллар и выше в ближайшее время, это приведет к изменению текущих интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала. У Банка России всегда есть возможность проводить покупки или продажи валюты от своего имени для снижения излишней волатильности и обеспечения финстабильности», — сказал Кузьмин РИА Новости.

Триггером, по мнению эксперта, будут изменения курса в процентах за короткий период — внутри дня, нескольких дней. Сейчас лимит Центробанка по валютному свопу составляет 10 млрд юаней в день, однако его, вероятно, изменят.

«Правительство же будет менять нормативы по репатриации выручки, или Банк России будет изменять объемы интервенций, связанных, например, с бюджетным правилом, если рубль ослабнет значительно, а курс уйдет до 110 рублей за доллар», — заключил экономист.

Ситуацию усложнили новые санкции, введенные против российских банков, — под них попал и Газпромбанк, а также ограничения на СПФС. При этом Кузьмин считает, что для достижения долларом уровня 120 рублей и юанем — 23 рублей потребуется дополнительный шок, например значимое падение нефтяных цен.