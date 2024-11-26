«Иначе сбудется». Силуанов призвал не думать о повышении ставки ЦБ

Министр финансов России Антон Силуанов рекомендовал гражданам не строить дополнительных ожиданий по поводу возможного увеличения ключевой ставки. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета, передает РБК.

Силуанов отметил, что то, о чем думаешь, может сбываться. В этой связи, как считает он, «надо думать об обратном».

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких», — указал министр.

Ранее член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Государственной думы по экономической политике Валерий Тумин заявил, что резкое снижение ключевой ставки повлекло бы за собой незамедлительный рост цен. Он выразил уверенность в том, что Банк России не станет понижать ставку подобным образом в следующем году из-за ожидаемых последствий.