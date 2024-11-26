Минсельхоз России заинтересовался опытом Казахстана по выращиванию бананов

Россия задумывается о выращивании бананов по примеру Казахстана, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на международном форуме Финансового университета.

В России могут начать выращивать бананы
© РИА Новости

Лут отметила, что "пока эквадорский банан стоит дешевле", однако все меняется, поэтому возможно Россия тоже придет к выращиванию бананов в теплицах у себя в стране.

При этом министр подчеркнула, что РФ выращивает много растениеводческих культур. Однако для реализации поставленной Владимиром Путиным задачи по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в полтора раза к 2030 году все еще необходимо работать.

"Мы увеличиваем экспорт муки, мясной и молочной продукции. Но надо понимать мир, в котором мы живем. Каждая уважающая себя страна хочет перерабатывать сама, и это правильно", – заявила Лут, добавив, что в этом направлении "нельзя идти напролом" и важно учитывать позицию покупателей. "Наша ключевая задача – выращивать пшеницу. Пока весь мир ест пшеницу. Потом, может быть, будет есть что-то другое. Но пока ест пшеницу", – цитирует министра "Интерфакс".

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день Россия практически не зависит от импорта продуктов, хотя еще в 2000 году страна зависела почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению продуктами питания. Вместе с тем президент высоко оценил успехи, которые достигли специалисты сельского хозяйства за последние годы.

Экономика
Оксана Лут
Владимир Путин
Минсельхоз России
Финансовый университет