В Кремле удивились решению Берлина по «Северному потоку-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение позицией по поставкам топлива по газопроводу "Северный поток - 2", отметив, что их можно начать моментально, как заявлял ранее президент России Владимир Путин.

"Это целая труба, которая может быть запущена моментально", - сказал Песков.

Он обратил внимание на позицию Берлина, который "не руководствуется чисто экономическими интересами и целесообразностью". Пресс-секретарь президента отметил, что выбор в пользу поставок российского газа соответствовал бы выбору в пользу промышленности, производителей и граждан республики, однако власти Германии предпочитают получать энергоресурсы "из других источников" и по более высокой цене.

Представитель Кремля также прокомментировал информацию о том, что инвестор из Майами Стивен Линч заявил о желании купить "Северный поток - 2", отметив, что не слышал о желании "Газпрома" продать газопровод.