Аналитик объяснил сокращение морского экспорта российской нефти

Это некритичное снижение объемов экспорта – оно радикально не повлияет ни на экономику российских компаний, ни на экономику государства. Подобные колебания периодически бывают. Мы экспортируем то больше нефти, то больше нефтепродуктов – между ними идет определенный переток. Когда заканчиваются ремонты НПЗ, то бывает, что мы больше перерабатываем и экспортируем больше готовых нефтепродуктов, чем сырой нефти. Однако в данном случае сокращение экспорта также могло быть вызвано новой волной вторичных санкций, которые периодически вводят и Великобритания, и Евросоюз, и США. Они затрагивают собственников судов, перевозящих российскую нефть, сами суда, а также страховые компании и всех тех, кто занят в продаже экспортной российской нефти. Это несколько пугает компании, которые могут сокращать свои операции, что на несколько дней или недель вызывает снижение экспорта. Но в дальнейшем, как правило, это приводит либо к росту цен на мировом рынке, что делает российскую нефть более привлекательной и востребованной, либо заставляет российские компании просто увеличивать размер скидки на свою нефть. Это, в свою очередь, тоже приводит к тому, что ее начинают активно покупать. Так что это волнообразная история.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ