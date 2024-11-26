В России могут начать выращивать бананы

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что в РФ могут начать выращивать бананы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала во время пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку». По словам Лут, Минсельхоз России обдумывает выращивание бананов в будущем. При этом министр отметила, что этот продукт имеет хороший потенциал как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане. Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — заявила она.

Ранее Оксана Лут заявила, что в России продукты питания являются одними из самых доступных в мире.