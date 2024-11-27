Назван самый дорогой салат на Новый год

«Оливье» - самый дорогой из традиционных салатов на Новый год. За него россияне отдадут наибольшую сумму, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за октябрь.

Так, блюдо может обойтись в 553 рубля (порция на четырех человек). Рост цены год к году составил 8,5%, говорится в публикации.

На второй строчке - салат «Мимоза», подорожавший на 10,5%, до 277 рублей. На третьем месте расположилась «Селедка под шубой», за которую придется отдать 261 рубль. Так, стоимость блюда за год повысилась на 13,3%.

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Ранее сообщалось, что, по данным аналитического центра «Чек Индекс» компании-оператора фискальных данных «Платформа ОФД», по состоянию на ноябрь 2024 года средняя цена искусственной новогодней ели составляет почти 5 тыс. руб. Это на 20% больше, чем в 2023 году.