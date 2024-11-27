Назван самый дорогой салат на Новый год

«Оливье» - самый дорогой из традиционных салатов на Новый год. За него россияне отдадут наибольшую сумму, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за октябрь.

Назван самый дорогой салат на Новый год
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Так, блюдо может обойтись в 553 рубля (порция на четырех человек). Рост цены год к году составил 8,5%, говорится в публикации.

На второй строчке - салат «Мимоза», подорожавший на 10,5%, до 277 рублей. На третьем месте расположилась «Селедка под шубой», за которую придется отдать 261 рубль. Так, стоимость блюда за год повысилась на 13,3%.

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Ранее сообщалось, что, по данным аналитического центра «Чек Индекс» компании-оператора фискальных данных «Платформа ОФД», по состоянию на ноябрь 2024 года средняя цена искусственной новогодней ели составляет почти 5 тыс. руб. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

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