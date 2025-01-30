14 февраля близко: что будет с ценами на цветы

В преддверии 14 февраля цветы в России подорожают. С таким предупреждением выступила в беседе с aif.ru исполнительный директор национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.

Внешние факторы тут не оказывают влияния на ситуацию, отметила эксперт. Она обратила внимание на то, что цветочная продукция традиционно дорожает перед женским днем 8 марта, днем учителя или днем влюбленных.

Перед праздничными днями спрос на цветочную продукцию традиционно увеличивается, что приводит к росту цен, заявила Крылова, отметив, что удорожание цветочной продукции и в этом году неизбежно. Она не исключила того, что цены на цветы в скором времени поднимутся.

« Н о н е с т о и т з а б ы в а т ь , ч т о е с т ь е щ е и т о р г о в л я . И х о з я е в а ц в е т о ч н ы х м а г а з и н о в н а в о л н е п о в ы ш е н н о г о с п р о с а м о г у т п о д н я т ь р о з н и ч н ы е ц е н ы с у щ е с т в е н н о в ы ш е » , — д о б а в и л а К р ы л о в а .

Ранее сообщалось, что, согласно проведенному онлайн-сервисом SuperJob исследованию, 23% россиянок предпочитают получить на 8 Марта тюльпаны, 21% — розы, 10% — пионы, 8% — мимозы, 5% — лилии, 4% — хризантемы, 3% — горшечные растения, 2% — орхидеи.