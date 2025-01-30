На Украине заявили об историческом минимуме запасов газа в хранилищах

Запасы газа в хранилищах Украины продолжают сокращаться. Как сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, они приближаются к историческому минимуму.

По словам Попенко, прозвучавшим в эфире украинского телеканала «Новости.LIVE», резервы газа в хранилищах составляют около 10% от общего объёма.

Попенко указал, что «Нафтогаз» упустил возможность закупить газ по цене $300 и теперь будет вынужден приобретать его по $550—600.

Ранее экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что запасы газа в ПХГ Украины стремятся к минимуму.