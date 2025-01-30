Стало известно, на сколько выросли разведанные запасы золота и серебра в России

Прирост разведанных запасов золота в России за прошлый год составил 900 тонн, а серебра — 2,8 тонны. Об этом сообщает Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), данные передает РИА Новости.

Таким образом, сырьевую базу золота удалось увеличить на 2%, а серебра — на 5%. Объем общего запаса алмазов тоже удалось увеличить на 3,2 млн карат за прошлый год.

В ГКЗ также уточнили, в каких регионах обнаружили самые богатые месторождения ископаемых.

«Из самых значимых открытий и приростов можно отметить новое месторождение золота в Магаданской области – Древний; доразведанные и расширенные месторождения золота Гросс в республике Саха (Якутия), Ведугинское в Красноярском крае, суммарно давшие прирост более чем в 421 тонну, что позволит не только нарастить сырьевой потенциал нашей страны, но и дать мощный толчок в развитии данных регионов», — рассказали в ведомстве.

В конце 2024 года стало известно, что золотые резервы России по итогам октября составили рекордные $207,69 млрд. Показатель превысил отметку в $200 млрд впервые.

Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла с 31,5% месяцем ранее до 32,9%, что является новым максимумом с ноября 1999 года. Рекорд был установлен 1 января 1993 года, тогда доля золота в резервах РФ составила 56,9%. Исторический минимум был зафиксирован в июне 2007 — лишь 2,1%.