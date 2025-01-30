В Словакии назвали последствия решения Зеленского по транзиту газа

Решение Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через территорию Украины спровоцировало максимальный рост цен на топливо в странах Евросоюза с начала 2025 года. Об этом заявила глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова, передает ТАСС.

Она напомнила, что в декабре 2024 года Зеленский «пресек любые усилия республики по транзиту газа через территорию Украины». По словам министра экономики, уже тогда Словакия предупреждала, что это решение «является односторонним, неразумным, непрагматичным и будет иметь серьезные последствия в виде роста цен на газ для всей Европы».

« Р е з у л ь т а т — ц е н ы н а г а з р а с т у т и д о с т и г а ю т м а к с и м у м а с н о в о г о г о д а д л я в с е й Е в р о п ы » , — д о б а в и л а С а к о в а .

Она отметила, что прекращение транзита обернулось проблемами и для самой Украины — объем газа в ее хранилищах упал до критической отметки в 10%.

« Е й н е х в а т и т г а з а д л я с о б с т в е н н о г о п о т р е б л е н и я » , — у в е р е н а м и н и с т р э к о н о м и к и С л о в а к и и .

На Украине заявили об историческом минимуме запасов газа в хранилищах

Сакова указала, что теперь Киеву необходимо импортировать как минимум 100 миллионов кубометров топлива в месяц на фоне возможного похолодания в феврале.