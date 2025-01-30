СМИ: США уступают по экономической мощи БРИКС

Исследователи аналитического центра Council on Foreign Relations заявили, что США уступают по экономической мощи объединению девяти стран БРИКС. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Согласно оценке экспертов, США стали больше внимания уделять своим внутренним делам, при этом уступая по экономической мощи объединению БРИКС. Исследователи также считают, что сегодня многие страны отдают предпочтение не контактам с одним крупным игроком, а сотрудничеством сразу с несколькими.

« О д н о п о л я р н ы й м и р п о с л е х о л о д н о й в о й н ы , в к о т о р о м г о с п о д с т в о в а л и С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы , с т а н о в и т с я м н о г о п о л я р н ы м . С т р а н ы б о л ь ш е н е т я г о т е ю т е с т е с т в е н н ы м о б р а з о м к с ф е р е в л и я н и я В а ш и н г т о н а . < . . . > С Ш А и и х б л и ж а й ш и е с о ю з н и к и в с о в о к у п н о с т и б о л ь ш е н е п р е д с т а в л я ю т с о б о й к р у п н е й ш и й в м и р е э к о н о м и ч е с к и й б л о к . Н а н е д а в н о у в е л и ч и в ш и й с я Б Р И К С , к о т о р ы й т е п е р ь с о с т о и т и з д е с я т и ч л е н о в < . . . > п р и х о д и т с я б о л е е т р е т и м и р о в о г о В В П , ч т о п р е в ы ш а е т д о л ю с т р а н G 7 » , — с к а з а н о в с т а т ь е .

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Эксперты издания также заявили, что страны «глобального юга» стали относиться к союзу с США с настороженностью. В Council on Foreign Relations это объяснили недавними ошибками внешней политики Белого дома, а также «осознанием двойных стандартов в их отличающихся реакциях на конфликты и человеческие страдания на Украине и в Газе».