В Киеве назвали размер долга Украины перед Всемирным банком

Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил $22 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина республики.

По данным агентства, Всемирный банк стал вторым по объемам иностранным кредитором Украины.

На первом месте находится Европейский союз, задолженность перед которым в прошлом году выросла на 34%, до $44 млрд.

Названа сумма госдолга Украины

Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по состоянию на 1 января 2025 года достиг 7 трлн гривен ($165,1 млрд), или 92% ВВП.