Глава Приднестровья рассказал, в каком состоянии энергетика региона

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что энергетика региона находится в «шоковом состоянии», ожидаются серьезные бюджетные потери. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Накануне, 30 января, Красносельский заявил, что запасы газа в регионе близки к нулю, поэтому Тирасполь запросил у Кишинева поставки «взаймы». Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа для поддержания давления в системе.

« К о н е ч н о , у н а с б у д у т п о т е р и и в р е з у л ь т а т е о с т а н о в к и п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я т и й . Б у д у т в ы п а д ы и з б ю д ж е т а . < … > Я н в а р ь е щ е н е з а к о н ч и л с я , и т о г и р а н о п о д в о д и т ь , н о э т о б у д у т д е с я т к и м и л л и о н о в в ы п а д о в в м е с я ц и з б ю д ж е т а . Э т о м н о г о д л я н а с . Д е с я т к и м и л л и о н о в д о л л а р о в в э к в и в а л е н т е » , - п о д ч е р к н у л К р а с н о с е л ь с к и й .

Он добавил, что и энергетика, и экономика Приднестровья находятся в шоковом состоянии. Глава региона подчеркнул, что режим ЧС будет продлен.

В середине декабря 2024 года в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения из-за сложной ситуации в энергетике. Особый режим был введен сроком на 60 дней. В Кишиневе заявили, что опасаются энергетического кризиса из-за прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Позже на фоне этого прекратились поставки газа в Приднестровье, с 3 января в регионе начались веерные отключения электричества и отопления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова помочь Приднестровью с поставками газа, если Молдавия окажет содействие. Он отмечал, что «чисто логистически» Кишинев должен обеспечить подачу газа в Приднестровье и контрактование топлива.

В конце января Красносельский сообщил, что газа в Приднестровье хватит лишь на пять дней поддержания работы газотранспортной системы. Газа для отопления домов и социально значимых объектов нет. Больницы и другие социальные объекты перевели на котельные, работающие на дизельном топливе.