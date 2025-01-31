Орбан пригрозил наложить вето на санкции ЕС против России

Через полгода Венгрия наложит вето на продление санкций против РФ, если Еврокомиссия не выполнит гарантии по энергобезопасности.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА Новости.

« П р и н и м а т ь р е ш е н и е о с а н к ц и я х н а д о к а ж д ы е ш е с т ь м е с я ц е в . И е с л и Е К н е в ы п о л н и т ( у с л о в и я — п р и м . Г а з е т а . r u ) , т о м ы н е т о л ь к о з а в е д е м р е ч ь о б о т м е н е с а н к ц и й , н о и о т м е н и м и х » , — с к а з а л о н .

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении еще на полгода широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС еще раз обдумать целесообразность этих рестрикций.

По словам политика, из-за соответствующих ограничений его страна потеряла более €18 млрд. Он отметил, что в связи с этим Венгрия «нажала ручной тормоз» в вопросе продления антироссийских санкций. Орбан добавил, что срок действия рестрикций может быть увеличен только при соблюдении ряда условий, включая восстановление транзита газа из РФ в европейские страны через территорию Украины.