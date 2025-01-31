Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум странам БРИКС.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. По его словам, они не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара. Трамп заявил, что в противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин. Политик также пригрозил, что не позволит странам БРИКС «продавать свои товары на великолепном американском рынке».

Отказ различных государств от расчетов в долларах связан с объективными экономическими причинами, однако у президента США нет соответствующего понимания, отметил эксперт.

Доллар ранее использовали везде и всюду только по одной причине. Она связана с тем, что в период после Второй мировой войны, когда формировалась новая Бреттон-Вудская валютная система, многие государства находились в состоянии разрухи, а основным поставщиком товаров и услуг тогда были Соединенные Штаты. И все торговали с ними. Поскольку Америка была в центре торговых событий, использовался доллар, а не какая-то другая валюта. Тогда доллар нужен был всем, и рассчитываться этой валютой было просто удобно. Однако никаких других причин популярности доллара не было… Поэтому нынешнее выжимание доллара из мирового оборота – это объективный процесс, ведь товарооборот в рамках БРИКС, то есть за пределами сферы влияния США, расширяется. Использовать какую-то валюту третьей страны тут было бы глупо и неразумно. Однако Трамп этого не понимает. Да, Трамп – это «мужик с головой», но у него очень упрощенное понимание экономики - понимание коммерсанта… Но теперь доллар стал «токсичным», американцы используют его как инструмент для давления, поэтому оперировать валютой не очень удобно. Сегодня ты можешь получить доллары на свои счета, а завтра американцы могут начать их блокировать. Зачем тебе это надо? Так что уход от доллара, который накладывается на объективные процессы, также провоцируют сами США. Они служат катализатором естественного процесса. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Угроза введения пошлин со стороны Трампа не представляется серьезной для экономики России, добавил специалист.

« У н а с о ч е н ь н е з н а ч и т е л ь н ы е т о р г о в ы е о т н о ш е н и я с А м е р и к о й . К р о м е т о г о , с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о С Ш А н и к о г д а н е п р и м е н я ю т с а н к ц и и , к о т о р ы е м о г у т и м с а м и м п о й т и в о в р е д . П о э т о м у в д а н н о м с л у ч а е в ы б о р о ч н ы е к о н т а к т ы с Р Ф б у д у т п р о д о л ж а т ь с я . Э т о к а с а е т с я к о с м и ч е с к о й с ф е р ы , п о с т а в к и т о в а р о в р е с у р с н о г о о б е с п е ч е н и я ( п р е ж д е в с е г о , р е ч ь и д е т о б у р а н е ) и т а к д а л е е » , - о т м е т и л Б е л я е в .

Экономист также оценил возможные последствия введения Трампом стопроцентных пошлин для других стран-членов БРИКС.

« Е с л и С Ш А в в е д у т с о о т в е т с т в у ю щ и е п о ш л и н ы в о т н о ш е н и и э т и х г о с у д а р с т в , т о и м п р о с т о б у д е т м е н е е в ы г о д н о т о р г о в а т ь с С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и . З н а ч и т , о н и б у д у т и с к а т ь н о в ы е п у т и д л я р е ш е н и я с в о и х в н е ш н е т о р г о в ы х з а д а ч , р а з в и в а т ь о т н о ш е н и я с д р у г и м и с т р а н а м и . В о т и в с е . С Ш А т у т н и ч е г о н е д о б ь ю т с я . С е й ч а с Т р а м п и с х о д и т и з б е з а л ь т е р н а т и в н о с т и т о р г о в ы х о т н о ш е н и й с С Ш А , н о , к а к п о к а з ы в а е т п р а к т и к а , в э к о н о м и к е п р а к т и ч е с к и н е б ы в а е т б е з а л ь т е р н а т и в н ы х в а р и а н т о в . Ч е р е з п а у з у , ч е р е з к а к и е - т о о р г а н и з а ц и о н н ы е у с и л и я , н о с т р а н ы Б Р И К С н а й д у т в о з м о ж н о с т и д л я т о р г о в л и » , - з а к л ю ч и л а н а л и т и к .

МИД Канады ранее пригрозил США проблемами с нефтью из-за риска введения пошлин.