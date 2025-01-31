В России продлили запрет на экспорт бензина

В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака сообщили о продлении запрета на экспорт бензина из России для непроизводителей. Он пролонгирован на месяц, до 28 февраля, передает РИА Новости.

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Правительством РФ с декабря 2024 года досрочно снят временный запрет на экспорт бензина для предприятий, которые производят свыше 1 миллиона тонн топлива в год. Эмбарго для непроизводителей продлили до 31 января 2025 года. Речь идет о трейдерах, нефтебазах и компаниях с меньшей производственной мощностью.

Ранее эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, когда и как изменится стоимость бензина на АЗС. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал усиление в текущем году давления на розничные цены. Он отметил, что увеличение акцизов, рост затрат на ремонт НПЗ из-за санкций и проблем с импортным оборудованием, общая инфляционная динамика сигнализирует о скором росте цен выше 10% за год.

По словам специалиста департамента стратегических исследований компании ТР Николая Вавилова, в ближайшее время значительных колебаний цен на розничном рынке ожидать не стоит.