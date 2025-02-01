Цена газа в Европе в январе выросла до 517 долларов за 1 тыс куб м

Средняя стоимость газа в Европе по итогам января выросла на 6%, приблизившись почти к 517 долларам за 1 тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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К такому росту цен привели высокие темпы отбора из европейских хранилищ, которые активизировались в суловиях холодной погоды, а также остановка транзита российского газа через Украину. Так, 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались по цене, близкой к 539 долларам за 1 тысячу кубометров, а уже 31 января 2025 года торги закрылись на отметке 577 долларов. Эта стоимость на 7% превышает итоги прошлого месяца и является максимальной с октября 2023 года.

При этом котировки газа на европейских хабах демонстрируют постепенный рост, начиная с осени прошлого года. В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе фиксировалась на уровне 416 долларов за 1 тысячу кубометров (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре – 456 долларов (-11%), в ноябре – 491 долларов (-4%), в декабре – 489 долларов (+20%), а в январе 2025 года – 517 долларов (+53%).

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию страны более не осуществлялась.

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Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. При этом Россия заинтересована в продолжении продажи собственного газа Европе. Кремль намерен внимательно следить за переговорами по этой теме, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, газ из России может не только составить конкуренцию американскому, но и окажется "гораздо более выгоден европейским покупателям".