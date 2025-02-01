Молдавия будет поставлять газ в Приднестровье до 10 февраля
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдавии поручила госкомпании Energocom начать закупки газа в рамках гранта ЕС на 20 млн евро. Об этом сообщила в субботу пресс-служба молдавского правительства, передает «Интерфакс».
В сообщении сказано, что Energocom будет закупать природный газ на сумму 20 млн евро на авторизованных в Евросоюзе и на Украине торговых площадках. Закупки будут осуществляться на рыночных условиях.
Затем компания обеспечит транспортировку природного газа по графику поставок, согласованному с ООО «Тираспольтрансгаз». В сутки это не более 3 млн куб. м.
«Поставки будут осуществляться до 10 февраля. Еще 10 миллионов евро пойдут на закупку электроэнергии для правого берега Днестра на авторизованных торговых площадках в Евросоюзе и Украине», — заявил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ.
Поставки энергоресурсов в рамках гранта ЕС будут осуществляться жителям, медицинским и образовательным учреждениям, а также электростанциям». Информацию о них Кишинев будет получать от Тирасполя.
Компания Energocom сообщила, что в субботу началась закупка газа для жителей и организаций Приднестровья.