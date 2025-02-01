Молдавия будет поставлять газ в Приднестровье до 10 февраля

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдавии поручила госкомпании Energocom начать закупки газа в рамках гранта ЕС на 20 млн евро. Об этом сообщила в субботу пресс-служба молдавского правительства, передает «Интерфакс».

В сообщении сказано, что Energocom будет закупать природный газ на сумму 20 млн евро на авторизованных в Евросоюзе и на Украине торговых площадках. Закупки будут осуществляться на рыночных условиях.

Затем компания обеспечит транспортировку природного газа по графику поставок, согласованному с ООО «Тираспольтрансгаз». В сутки это не более 3 млн куб. м.

« П о с т а в к и б у д у т о с у щ е с т в л я т ь с я д о 1 0 ф е в р а л я . Е щ е 1 0 м и л л и о н о в е в р о п о й д у т н а з а к у п к у э л е к т р о э н е р г и и д л я п р а в о г о б е р е г а Д н е с т р а н а а в т о р и з о в а н н ы х т о р г о в ы х п л о щ а д к а х в Е в р о с о ю з е и У к р а и н е » , — з а я в и л п р е с с - с е к р е т а р ь п р а в и т е л ь с т в а Д а н и э л ь В о д э .

Поставки энергоресурсов в рамках гранта ЕС будут осуществляться жителям, медицинским и образовательным учреждениям, а также электростанциям». Информацию о них Кишинев будет получать от Тирасполя.

Компания Energocom сообщила, что в субботу началась закупка газа для жителей и организаций Приднестровья.