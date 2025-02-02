Мексика в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин на ее товары введет ответные меры, задействует «план Б», рассказала в соцсети X президент страны Клаудия Шейнбаум.

Трамп ранее подписал указ о пошлинах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Тарифы для первых двух установлены на уровне 25%, для КНР — 10%.

« Я п о р у ч а ю м и н и с т р у э к о н о м и к и р е а л и з о в а т ь п л а н Б , н а д к о т о р ы м м ы р а б о т а е м , к о т о р ы й в к л ю ч а е т т а р и ф н ы е и н е т а р и ф н ы е м е р ы в з а щ и т у и н т е р е с о в М е к с и к и . Н и ч е г о н е д е л а й с и л о й ; в с е п о р а з у м у и п р а в у » , — р а з ъ я с н и л а п р е з и д е н т .

По ее словам, власти страны предпринимают меры для борьбы с наркоторговцами: за четыре месяца силовики изъяли более 40 т наркотиков, в том числе 20 млн доз фентанила.

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Глава страны отметила, что Вашингтону следует бороться с наркоторговлей внутри страны. В частности, предотвращать продажу наркотиков в американских городах и наказывать за отмывание денег, полученных от таких операций.

Шейнбаум констатировала, что проблемы решаются не путем введения тарифов, а путем переговоров и диалога.