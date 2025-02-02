Россия в 2024 году стала вторым поставщиком алюминия в Южную Корею

В 2024 году Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею до 863 млн долларов, что является максимальным объемом с 2006 года, обеспечив себе второе место среди всех экспортеров металла в страну.

Россия в прошлом году значительно увеличила объемы поставок алюминия в Южную Корею, достигнув максимума за последние 18 лет, передает РИА «Новости». Экспорт необработанного алюминия из России в 2024 году вырос на четверть, достигнув 863 млн долларов. Это является наибольшим показателем с 2006 года, когда экспорт составил 891,6 млн долларов.

Рост экспорта позволил России подняться на второе место среди всех стран, поставляющих алюминий в Южную Корею. Это первая подобная позиция за последние десять лет. Увеличение объемов поставок стало значительным достижением для российских компаний, укрепивших свои позиции на южнокорейском рынке.

Однако Австралия остается главным поставщиком алюминия для Южной Кореи, увеличив свои поставки на почти 18%, достигнув 1 млрд долларов. Это позволило Австралии обойти Индию, которая столкнулась с падением экспорта на 30%, что переместило ее на третье место среди экспортеров в Южную Корею.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия с начала года увеличила поставки газа в ЕС на четверть, а МИД сообщил о планах увеличить поставки газа в Европу на 18% в 2024 году.