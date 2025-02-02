Украинский бизнес жалуется на убытки

Украинская Европейская бизнес-ассоциация - одно из крупнейших объединений бизнесменов Украины - обратилась к кабинету министров в лице министра экономики и министра внутренних дел с просьбой ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах.

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Как говорится в сообщении ассоциации, опубликованном на ее сайте, "действующая система оповещения охватывает украинские области полностью, что заставляет предприятия и заведения прекращать деятельность при каждой тревоге в регионе". Компании - члены ассоциации отмечают, что "такой обобщенный подход часто приводит к необоснованным остановкам работы, когда непосредственная угроза в районе расположения предприятия отсутствует".

По информации компаний, из-за этого простой достигает 50% рабочего времени, "что приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные возможности и стабильность объемов поставок".

" В в е д е н и е л о к а л и з о в а н н о й с и с т е м ы о п о в е щ е н и я , о с н о в ы в а я с ь н а р и с к - о р и е н т и р о в а н н о м п о д х о д е , п о з в о л и т о г р а н и ч и т ь у в е д о м л е н и я т о л ь к о р а й о н а м и с р е а л ь н ы м р и с к о м и б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь н е п р е р ы в н о с т и б и з н е с - п р о ц е с с о в . Э т о с т а б и л и з и р у е т р а б о т у п р е д п р и я т и й , о б е с п е ч и т с о б л ю д е н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х п л а н о в и у к р е п и т ф и н а н с о в у ю с т а б и л ь н о с т ь к о м п а н и й " , - с ч и т а ю т в а с с о ц и а ц и и .

Европейская бизнес-ассоциация была основана в 1999 году при поддержке Европейской комиссии и объединяет более 1 000 компаний.